Khởi tố kẻ “quậy” quán bar và đánh cảnh sát

Đêm 23-12, sau khi nhậu say, Sinh cùng nhóm bạn đến quán Bar TV Club tiếp tục uống rượu và xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một nhân viên phục vụ quán bar nên bị bảo vệ kéo ra ngoài. Tức giận, Sinh tiếp tục xông vào gây gổ với nhân viên quán bar. Khi hai cảnh sát trật tự Công an quận Hải Châu đến yêu cầu giải tán để đảm bảo trật tự thì bị Sinh quay sang chửi bới, lăng mạ. Lợi dụng lúc đông người, đồng bọn của Sinh đến khống chế, kẹp cổ hai cảnh sát để Sinh lao vào đánh. Trong đó, một cảnh sát bị Sinh đánh gây tỉ lệ thương tích 4%. Sau khi gây án, Sinh được đồng bọn đưa ra xe taxi bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

TẤN TÀI