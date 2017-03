Khởi tố kẻ tấn công cảnh sát giao thông

(PL)- Sáng 14-11, Thượng tá Đoàn Xuân Trường, Trưởng Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), cho biết Công an TP Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam một tháng đối với Trần Văn Tre (ngụ hẻm 222 khóm 1, phường 5, TP Sóc Trăng) về tội chống người thi hành công vụ.

Chiều 10-11, trên đường Tôn Đức Thắng (TP Sóc Trăng) xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai xe máy làm ba thanh niên bị thương. Nhận được tin báo, Thiếu úy Nguyễn Vũ Khánh và Thượng sĩ Vũ Văn Hùng đến hiện trường cấp cứu nạn nhân và bảo vệ hiện trường. Hay tin em vợ bị tai nạn, Tre (trong tình trạng say rượu) đến hiện trường hành hung nạn nhân vụ va chạm. Khi Thiếu úy Khánh vào can ngăn thì bị Tre tấn công gây xây xát nhẹ (hoàn toàn không phải vào bệnh viện cấp cứu như một số thông tin phản ánh). CAO XUÂN LƯƠNG