Khởi tố kế toán tham ô gần 6 tỉ đồng

(PL)- Ngày 26-5, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với bà Huỳnh Nguyễn Quế Trâm, kế toán của UBMTTQ tỉnh Bình Phước, để điều tra tội tham ô tài sản.

Theo cơ quan điều tra, từ 2010 đến khi bị cơ quan phát hiện, bà Trâm đã giả mạo chữ ký của chủ tịch UBMTTQ tỉnh, hồ sơ có liên quan để chiếm đoạt số tiền hơn 5,7 tỉ đồng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Theo thông tin ban đầu, bà Trâm đã in mẫu các chữ ký, tài liệu các khoản tiền để hợp thức hóa và rút tiền mỗi lần từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mà không bị phát hiện. Đây là số tiền quỹ hộ trợ bão lụt, nạn nhân chất độc da cam và hỗ trợ cho gia đình chính sách… Ngày 20-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi làm việc của bà Trâm. Hiện công an vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc. N.ĐỨC