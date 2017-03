Khởi tố kẻ tung clip “nóng” lên mạng

Muốn trả thù người yêu cũ, nghi can lập Facebook để tung clip sex giữa hai người, sợ công an lần ra tung tích, nghi can sang Campuchia để ra tay.

Ngày 1-9, tin từ Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố bị can đối với Bùi Vũ Hoàng Phương (25 tuổi, ngụ ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành) về tội làm nhục người khác. Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Phương có quan hệ tình cảm với chị TP (ngụ TP.HCM). Trong thời gian yêu nhau, mỗi lúc gần gũi Phương có chủ động quay lại cảnh ái ân giữa hai người. Khi phát hiện, chị P. nhiều lần yêu cầu Phương xóa đi hình ảnh “nóng” đó nhưng Phương phớt lờ. Đến khoảng tháng 7-2012, do phát sinh mâu thuẫn, chị P. và Phương chia tay. Bất ngờ, cuối năm 2012, chị P. được bạn bè thông báo có nhiều đoạn clip sex giữa chị và Phương được tung lên Facebook. Nghe vậy, chị P. kiểm tra và phát hiện Phương tự lập Facebook với thông tin cá nhân, hình ảnh của chị để mọi người lầm tưởng là Facebook của chị rồi tung clip ảnh nóng. Lúc đó, Phương làm quản trị mạng tại một công ty ở TP.HCM. Khi hay tin chị P. tố cáo, mẹ của Phương có điện thoại năn nỉ chị đừng làm lớn chuyện và hứa sẽ không để xảy ra sự việc như trên nữa. Tin nhắn và trang Facebook do Bùi Vũ Hoàng Phuơng lập ra nhằm bôi nhọ nạn nhân P. Ảnh: Ái Nhân chụp lại qua mạng Tuy nhiên, đoạn clip trên gỡ xuống chẳng bao lâu, mấy ngày sau, chị P. lại được bạn bè thông báo clip được tung lên Facebook nhưng lần này ẩn trong đường link dẫn đến trang web khác. Lập tức, chị T. đến cơ quan công an tiếp tục tố giác Phương. Biết người yêu cũ nhờ công an can thiệp Phương gọi điện thoại cho chị P. đe dọa: “Khi mày ra đường nên ngó trước, ngó sau vì ngoài đường nhiều nguy hiểm…”, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục phát tán clip. Ngay sau đó, Phương khôi phục nick yahoo có nick của chị P. để đưa những đường link dẫn đến các trang web đồi trụy có đoạn clip trên nhằm bôi nhọ người yêu cũ. Ngoài ra, Phương còn nói với chị P. nếu tung clip sex tại nước ngoài sẽ không bị xử lý theo luật pháp của Việt Nam. Nạn nhân P. có nhờ chuyên gia công nghệ thông tin kiểm tra và truy ra clip được tung tại Campuchia rồi tràn ngập trên các trang web đen. Chưa kể, Phương còn kết nối để lan truyền clip cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp tại nơi làm việc của chị P. Luật sư ĐẶNG TRƯỜNG THANH, Đoàn Luật sư TP.HCM: việc cơ quan điều tra khởi tố Phương về hành vi làm nhục người khác và cho tại ngoại là chưa ổn. Bởi lẽ, hành vi của Phương có dấu hiệu phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và làm nhục người khác. Việc Phương quay lại cảnh ái ân tung lên mạng là cấu thành của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Bên cạnh đó Phương còn liên kết các mối quan hệ gia đình, xã hội của nạn nhân để lan truyền clip trên nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, uy tín, nhân phẩm của nạn nhân. Ngoài ra, hành vi của Phương còn có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần do nhiều lần tung clip. ÁI NHÂN