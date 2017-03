Khởi tố, khám xét "lò" in sách lậu với số lượng lớn

Cơ quan CSĐT đồng thời tống đạt quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách” tại Nhà in Hoa Mai do ông Lương Vĩnh Kim (SN 1961, ngụ phường Bến Nghé, quận 1) làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Khi cơ quan chức năng có mặt, nhà in Hoa Mai đã cho người khóa trái cửa từ bên trong. Sau gần 1h phát loa yêu cầu mở cửa đồng thời đọc lệnh khám xét, bảo vệ nhà in mới chịu mở cửa để cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ.

Phát loa yêu cầu người của nhà in mở cửa và đọc lệnh khám xét bằng loa. (Ảnh: Quốc Quang)

Thời điểm trên, trong nhà in có khoảng 50 công nhân in ấn, chế bản đang làm việc. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm kê số lượng sách tại nhà in là tang vật vụ án đã được niêm phong trước đó.

Trở lại diễn biến vụ án in sách lậu nêu trên, ngày 8/12/2009, lực lượng chức năng gồm: Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Cục An ninh Văn hóa tư tưởng - Bộ công an (A25), Phòng An ninh Văn hóa Tư tưởng (PA25), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội (PC13) - Công an TP.HCM, công an quận Bình Thạnh… đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại Nhà in Hoa Mai.

Khám xét nhà in Hoa Mai. (Ảnh: Quốc Quang)

Cơ quan chức năng phát hiện số lượng sách vi phạm tác quyền lên đến trên 35.000 cuốn có giá trị trên 1,5 tỉ đồng (theo quy định pháp luật mức phạt vi phạm hành chính có thể lên đến 500 triệu đồng và tịch thu số sách trên). Sở Thông tin - truyền thông đánh giá vụ vi phạm tác quyền trên là nghiêm trọng, có liên quan đến các nhà xuất bản nước ngoài.

Hiện tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM (PC13) đang tạm giữ 128 thùng sách, là một phần trong số sách vi phạm trong đợt kiểm tra ngày 8/12/2009.

Cũng liên quan tới vụ việc, trong công văn gửi UBND TP.HCM, Sở Thông tin - truyền thông kiến nghị cho phép Sở di chuyển số sách (gồm 3.729 thùng) đã được PC13 kiểm kê, niêm phong đang giao cho ông Lương Vĩnh Kim tự bảo quản tại 21/7 Nơ Trang Long (cơ sở in Hoa Mai) về kho tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của TP trước Tết âm lịch Canh Dần trong thời gian chờ xử lý của UBND TP.HCM.

Một góc phân xưởng in sách lậu. (Ảnh: Quốc Quang)

Nguyên nhân là vào ngày 7/12/2009, khi đoàn kiểm tra của Sở Thông tin - truyền thông, công an TP.HCM đến làm việc tại nhà sách Quỳnh Mai số 474 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, chủ tịch HĐQT Lương Vĩnh Kim (kiêm hành nghề luật sư) đã tỏ thái độ bất hợp tác, chỉ đạo nhân viên nhà sách tắt điện, sau đó tất cả nhân viên rời khỏi nhà sách, để toàn bộ cơ sở nhà sách cho đoàn kiểm tra tự tổ chức chốt giữ suốt đêm.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tổng kiểm kê số lượng sách tang vật đã niêm phong trước đó và củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra.

