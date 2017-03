Khởi tố lâm tặc tấn công công an

Tối 14-6, Nhân thuê hơn 30 người cùng xe tải đến khu vực rừng Cây Đu (xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu) để vận chuyển các gốc cây cảnh cổ thụ đã đào trái phép trước đó. Khi bị lực lượng Công an xã Xuân Lâm phát hiện, ngăn chặn, Nhân cùng hàng chục người khác xông vào tấn công lực lượng công an, sau đó ngang nhiên chở số cây này đi nơi khác. Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an xác định Nhân là đối tượng cầm đầu trong vụ tấn công công an trên. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của những nghi can liên quan.

Chiều 22-6, Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết đã quyết định thu giữ hơn 9 m3 gỗ hương, cà te (thuộc loại gỗ quý hiếm nhóm một) do cơ quan này phát hiện trên ôtô tải 60N-4472 ngày 21-6. Tài xế xe tải đã bỏ trốn.

T.LỘC