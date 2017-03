Khởi tố lao động “chui” tại Angola thuê chém người ở quê

(PL)- Chiều 16-10, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Mạnh, Bùi Đình Nhân, Lê Văn Lĩnh (cùng trú xã Nam Cát, huyện Nam Đàn);

Nguyễn Thuận Dũng, Cao Kỳ Ngộ, Trịnh Thanh Hùng (cùng trú huyện Hưng Nguyên); Nguyễn Văn Quý (huyện Nghĩa Đàn) về tội cố ý gây thương tích. Tháng 7-2013, Mạnh đang đi xuất khẩu lao động “chui” ở Angola nhận được tin anh là Lê Sỹ Nghĩa có mâu thuẫn với một người trong xã là ông Nguyễn Văn Lực. Mạnh điện thoại về cho Nhân và Lĩnh thuê côn đồ chém ông Lực với giá 7 triệu đồng. Nhân và Lĩnh thuê Dũng, Ngộ, Hùng, Quý. Chiều 5-7, sau khi ra tay chém ông Lực gục tại chỗ, nhóm trên bỏ trốn. Ông Lực được người dân đưa đi bệnh viện cứu sống. Vừa qua, Mạnh bị trục xuất về quê và đã thành khẩn khai báo vụ việc. Đ.LAM