Khởi tố mẹ bán con 15 tháng tuổi qua Trung Quốc

Trước đó, giữa tháng 4 vừa qua, do thiếu tiền tiêu xài, thông qua người quen, Thủy nhờ Tài và Hiền giới thiệu người bán đứa con gái thứ năm mới 15 tháng tuổi của mình là cháu Đặng Nhật Linh. Hảo đã nhận lời mua bé Linh với giá 20 triệu đồng, đưa sang Trung Quốc.

Anh Đặng Văn Phóng (chồng Thủy) đã tố cáo hành vi bán con của vợ. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp Công an huyện Kiến Thụy đã vào cuộc điều tra, giải cứu cháu bé. Hiện công an tiếp tục truy bắt những người liên quan đã bỏ trốn.

Cùng ngày, Công an TP Lạng Sơn cho biết đã hoàn tất hồ sơ thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can ba đối tượng về tội buôn bán người. Trước đó, kiểm tra xe ô tô BKS 12H-6695, công an phát hiện hai người Trung Quốc tên Lù Sáng Lùng và con gái tên Mễ Diệm Bình đang bế bé trai khoảng một tuần tuổi có nhiều nghi vấn. Qua xác minh cho thấy cả hai nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma nhiều lần để câu kết với Tăng Thị Cải (trú xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn) mua bán trẻ sơ sinh. Cải khai nhận đã mua con của những phụ nữ khó khăn hay những sinh viên trót dại, đưa sang Trung Quốc bán được 45 triệu đồng/cháu. Khi đang đưa cháu bé thứ 21 đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

H.HOÀNG - KP