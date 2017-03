Khởi tố một bảo vệ khu phố

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thành Tuấn (BVKP Chiêu Liêu, ngụ phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An) về hành vi làm chết người trong khi thi hành công vụ. Kết luận của bác sĩ pháp y xác định: Anh Bình chết do chấn thương sọ não. Hiện Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ án này cho Công an thị xã Dĩ An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Chị Trần Thị Huệ, vợ nạn nhân Bình, cho biết: “Khi chồng tôi bị đánh chết có nhân chứng cho thấy một nhóm BVKP đánh anh Bình ngất xỉu rồi chở đến bệnh viện. Sau khi anh Bình tử vong, tôi đã gửi đơn khiếu nại các cơ quan trung ương, địa phương vì chồng tôi bị đánh chết nhưng mãi đến nay vụ việc vẫn chưa xử lý xong”. Chị Huệ cho hay vụ án xảy ra vào tháng 5-2012 nhưng đến tháng 2-2013, chị mới được cơ quan điều tra cho biết đã khởi tố vụ án.

Như Pháp Luật TP.HCM tháng 5-2012 đã có nhiều bài phản ánh, khoảng 21 giờ ngày 23-5, anh Bình nghe tin cháu anh bị tai nạn giao thông tại khu phố Chiêu Liêu nên cùng người cháu tên Thắng đến đây. Tại đây, lực lượng dân quân và BVKP giữ cả hai lại không cho vào hiện trường. Mặc dù đã trình bày “là anh của người bị nạn” nhưng Thắng vẫn bị đuổi đi và bị tát vào mặt. Sau khi một người bạn của Thắng dẫn anh đi để tránh va chạm, anh Bình vẫn ở lại và đôi co với các BVKP. Sau đó, người bạn của Thắng quay lại thì hay tin anh Bình bị đánh và chở vào bệnh viện. Người nhà tìm đến bệnh viện đúng lúc hai BVKP chở anh Bình tới cấp cứu rồi bỏ đi. Các bác sĩ thấy nạn nhân bị đánh lòi tròng mắt nên chuyển đến BV Đa khoa khu vực Thủ Đức. Sau đó, BV Thủ Đức chuyển tiếp đến BV Mắt TP.HCM. Tuy nhiên, sau khi chẩn đoán bệnh nhân bị dập não, bác sĩ lại chuyển anh Bình đến BV Chợ Rẫy. Ngày 31-5-2012, anh Bình tử vong sau một tuần hôn mê sâu.

N.ĐỨC