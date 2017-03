Khởi tố một CSGT rượt đuổi người gây thương tích

xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu, công an viên xã Diên Phú (huyện Diên Khánh) về hành vi gây thương tích cho người khác trong khi thi hành công vụ.

Tối 24-4-2010, anh Huỳnh Tấn Nam, bảo vệ Tổng kho DFC (xã Vĩnh Phương, huyện Diên Khánh), chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm. Thượng sĩ Vũ Văn Duy (CSGT huyện Diên Khánh) chở Hiếu rượt đuổi làm anh Nam ngã xe, chấn thương nặng.

T.NGUYỄN