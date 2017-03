Khởi tố năm bị can vụ nổ súng đòi lại tiền chạy việc

(PL)- Ngày 1-10, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Giáp, Lê Xuân Dần, Nguyễn Văn Trung, Cao Đình Hiếu, Trần Phương Anh về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra các bị can trên thêm hành vi gây rối trật tự công cộng. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tháng 11-2011, Dần đã đưa cho chị Quách Thị Thủy số tiền 200 triệu đồng để “chạy” cho người nhà vào làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở Nghệ An. Chờ mãi không thấy được việc, Dần đã nhiều lần gặp chị Thủy để đòi lại tiền. Tối 26-9, Dần và Giáp dẫn theo các đối tượng trên mang theo súng, đạn đi trên hai xe ô tô đến nổ hai phát súng K59 trong nhà bố chị Thủy (xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) để uy hiếp, đòi lại tiền. Ngay sau đó, nhóm này đã bị cảnh sát 113 bắt giữ. TÂM ĐẮC