Khởi tố năm cán bộ Nhà máy đóng tàu Bến Thủy

(PL)- Sáng 7-11, tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam năm bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Nhà máy đóng tàu Bến Thủy

(đóng tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam -Vinashin). Năm người bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Trần Quang Vũ (nguyên giám đốc, trưởng Ban Quản lý dự án Nhà máy đóng tàu Bến Thủy), Võ Quang Vinh (nguyên phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Vinashin), Lê Đình Trình (phó giám đốc Công ty Cổ phần VX - Tư vấn đầu tư và xây dựng), Nguyễn Văn Linh (công tác tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 21- Vinaconex) và Nguyễn Cao Cường (công tác tại Công ty Dầu khí Nghệ An, nguyên phó ban dự án). Theo cơ quan điều tra, những người này đã cố ý làm trái pháp luật trong đầu tư, quản lý tài chính dẫn đến sử dụng lãng phí gần 1.000 tỉ đồng tại hai dự án của Nhà máy đóng tàu Bến Thủy. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Đ.LAM