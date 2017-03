Khởi tố nghi can tẩm xăng phóng hỏa cả nhà

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin tối 17-3, khi Hiệp đang nằm trên giường cùng hai con gái thì giữa ông Trần Đình Hậu (cha Hiệp) và Nguyễn Thị Luyến (vợ Hiệp) xảy ra cự cãi, xô xát nhau. Hiệp can ngăn không được, bực tức nói “còn đánh nhau nữa tôi đốt đấy”. Hiệp lấy can xăng mở nắp đổ xăng lên giường nơi năm người thân đang ở đó rồi châm lửa đốt. Hậu quả làm vợ chồng ông Hậu, vợ chồng Hiệp cùng hai cháu nhỏ bỏng nặng. Đến nay, ông Hậu cùng hai con gái Hiệp đã tử vong do bị bỏng nặng diện tích lớn, còn mẹ và vợ Hiệp vẫn đang phải điều trị. Lúc đầu, vợ Hiệp khai cha chồng là người gây ra vụ cháy. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của nạn nhân, nhân chứng, cơ quan điều tra xác định Hiệp là nghi can gây ra vụ phóng hỏa.

K.LINH