Khởi tố người bắt giữ, đánh đập kẻ trộm

Đồng thời, củng cố hồ sơ khởi tố Hùng thêm tội cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, Dương Văn Thương (17 tuổi) làm nhân viên giao nước đá thuộc đại lý do Hùng làm chủ. Thương lấy trộm xe máy của Hùng bị phát hiện, được Hùng cho về làm lại nhưng tiếp tục trộm xe Hùng, bỏ trốn.

Sau đó, nhân viên của Hùng đi giao nước đá tại Trung tâm PARKSON (quận Tân Bình) thì bị mất tiếp hai xe máy. Do bảo vệ trung tâm nói thấy người trộm là nhân viên giao nước đá cũ nên Hùng đã theo dõi và bắt được Thương ở đây vào ngày 8-8-2011. Hùng đưa Thương về đại lý nước đá, trói hai tay lên dây phơi đồ, dùng cây lau nhà và chai thủy tinh đánh Thương. Thương xin Hùng cho gọi điện thoại về cho anh chị mang tiền đến đền. Anh chị Thương đã báo công an. Do không thấy ai đến chuộc, trưa 8-8, Hùng đã đưa Thương đến Công an phường 2. Hiện Thương vẫn đang nằm bệnh viện trong tình trạng một bàn tay bị liệt gân và lở loét.

ÁI NHÂN