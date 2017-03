Khởi tố người chồng làm nhục vợ

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chị T. (xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết) thường bị chồng hành hạ do ghen tuông vô cớ nên phải lánh nạn ở nhà hàng xóm. Rạng sáng 10-9, Linh cầm dao uy hiếp buộc vợ về nhà đánh đập và tuyên bố giết vợ rồi tự sát. Khi cảnh sát 113 và công an xã đến thuyết phục, vận động thì Linh lột quần áo, hiếp dâm vợ ngay giữa nhà. Trong lúc giải cứu chị T., một công an xã đã bị Linh cắn vào tay gây thương tích.

Theo Công an TP Phan Thiết, ngoài tội làm nhục người khác, Linh còn có hành vi chống người thi hành công vụ, giết người, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để tiếp tục xem xét các tội danh khác mà Linh có dấu hiệu phạm tội.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Độc giả PHAM HUE (quận Thủ Đức, TP.HCM):

Cần nhanh chóng xử lý thích đáng để răn đe những người chồng bạo hành vợ. Việc xử lý thích đáng ông Linh sẽ là sự công bằng cho người vợ nhưng không thể nào làm nguôi được nỗi đau và nỗi nhục nhã mà chị phải gánh chịu. Thiết nghĩ cảnh sát 113 cần được đào tạo thêm về kỹ năng xử lý tình huống kẻ phạm tội uy hiếp con tin bằng thủ đoạn đê hèn như thế.

Độc giả Nguyen Dong Hung, Q. 1, TP. HCM, hungdongng68@yahoo.com

Ở nước ngoài, việc chia tay, ly dị hay không còn trinh tiết là rất bình thường. Họ sống tự do, độc lập, nếu không hợp nhau nữa thì chia tay.

Ở Việt Nam do phong tục tập quán, áp lực văn hóa, áp lực gia đình , nên có nhiều ràng buộc. Từ áp lực đó, mặc dù không yêu nhau, nhiều cặp vợ chồng vẫn phải chịu đựng nhau. Mâu thuẫn không thể hàn gắn mà vẫn phải sống chung thì rất dễ xảy ra tình trạng bạo hành trong gia đình.