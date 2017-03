Khởi tố người chồng nhờ bạn… hiếp dâm vợ

Trước đó, tháng 6-2010, do muốn ly hôn với chị NTH (trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) mà không phải chia tài sản, Mạo đã nhờ bạn thân là Dương hiếp dâm vợ mình.

Chiều tối 28-6-2010, Mạo mời Dương đến nhà nhậu, sau đó cả hai sang nhà hàng xóm xem bóng đá. Đến rạng sáng 29, Mạo giả vờ ngủ say ở nhà hàng xóm, để chùm chìa khóa nhà trên ngực. Dương lấy chìa khóa lẻn vào phòng hiếp dâm chị H. Theo đúng kế hoạch đã bàn, Mạo chạy về bắt quả tang, rồi đuổi chị H. ra khỏi nhà. Quá uất ức, chị H. làm đơn tố cáo Dương lên cơ quan công an. Dương bỏ trốn vào Nam sinh sống. Vừa qua, Dương trở về quê và đến Công an huyện Nam Đàn đầu thú. Từ lời khai của Dương, Công an triệu tập Mạo và trước các chứng cứ Mạo đã phải nhận tội.

ĐẮC LAM