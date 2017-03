Khởi tố người đập vỡ kính xe cảnh sát

(PL)- Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Kim Tân (17 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) về tội hủy hoại tài sản.

Trước đó tối 12-11, nhậu xong, Tân cùng Vũ Công Doanh chạy xe máy đến khu vực cầu Bến Nọc (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) và vượt xe lên trước đầu ô tô của Công an phường Long Phước đang trên đường đi làm nhiệm vụ để chọc phá. Khi xe cảnh sát vừa dừng lại, cho rằng chiếc xe này ép xe mình, Tân đã dùng nón bảo hiểm đập bể kính chắn gió (trị giá hơn 5 triệu đồng), còn Doanh dùng tay đập vào thùng xe nhưng không gây thiệt hại. Cả hai đã bị Công an phường Long Phước khống chế bắt giữ, giao Công an phường Long Thạnh Mỹ xử lý. ĐĂNG LÊ