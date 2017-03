(PL)- Chiều 21-11, Công an huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Lương Văn Thủy (trú xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) về tội vô ý làm chết người.

Tối 13-11, Thủy mang súng tự chế, rủ anh Lô Văn Nam (ở cùng xã) đi săn thú. Trong lúc đang đuổi theo một con thú rừng, Thủy bắn nhầm trúng anh Nam. Anh Nam được cấp cứu nhưng chết sau đó. Đ.LAM