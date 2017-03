Khởi tố nguyên bốn cán bộ công an dùng nhục hình

Hoàng Đình Nam, Nguyễn Văn Thọ, Lê Hữu Thiết và Trần Văn Phúc về tội dùng nhục hình.

Được biết, phạm nhân Trương Thanh Tuấn đang phải thi hành án tại trại giam Đăk Trung (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an). Do Tuấn vi phạm nội quy trại, ngày 23-9-2010, ông Thọ gặp Tuấn để kiểm điểm, giáo dục nhưng phạm nhân không nhận lỗi mà còn dùng lời lẽ xúc phạm ông Thọ. Bực tức trước việc này, các cán bộ công an trên đã dùng gậy cao su đánh liên tiếp lên người Tuấn gây thương tích. Đến chiều cùng ngày, Tuấn được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết trên đường đi.

THANH TÚ