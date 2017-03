Khởi tố nguyên cán bộ quản lý thị trường nhận hối lộ

Ông Nguyễn Hoàng Nô bị khởi tố do nhận tiền hối lộ từ các hộ kinh doanh trên địa bàn. Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Khải, Đội phó Đội Quản lý thị trường số 1, cũng về tội nhận hối lộ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

AX