Khởi tố nguyên chủ tịch xã, trưởng công an xã đánh bạc

(PL)- Ngày 24-7, Trung tá Thái Thị Mỹ Trang, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Lai Vung vừa có quyết định khởi tố sáu bị can về tội đánh bạc.

Trong đó có ông Huỳnh Hữu Hiệp (nguyên chủ tịch UBND xã Hòa Thành), Nguyễn Ngọc Tâm (nguyên trưởng công an xã), Nguyễn Thanh Sơn (nguyên đại biểu HĐND xã). Trước đó, vào ngày 19-5-2012, Công an huyện Lai Vung đã bắt quả tang các bị can trên tham gia đánh bài ăn tiền ngay tại trụ sở UBND xã Hòa Thành và thu giữ nhiều tang vật có liên quan. TIẾN ĐẠT