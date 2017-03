Khởi tố nguyên giám đốc bán giấy phép khai thác và mỏ giả

(PL)- Ngày 8-4, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Nhẫn (60 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Quý Nhẫn, trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2010, ông Nhẫn làm thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi) tại khu vực bãi Rựa (thuộc xã Nghĩa Khánh) nhưng không được chấp nhận. Sau đó, ông Nhẫn làm giả quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực trên cho công ty mình rồi rao bán lại cho bà Hà Thị Hiền (trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn). Bà Hiền đồng ý mua lại giấy phép và mỏ khoáng sản khu vực bãi Rựa của ông Nhẫn với giá 380 triệu đồng và đã đưa 315 triệu đồng. Vừa qua, khi bà Hiền tiến hành khai thác cát, sỏi thì bị cơ quan chức năng đình chỉ, xử lý vì khai thác lậu. Biết bị lừa, bà Hiền làm đơn tố cáo ông Nhẫn. Vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn mở rộng điều tra. Đ.LAM