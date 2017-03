Khởi tố nguyên giám đốc Sở TN&MT tỉnh Phú Yên

Đó là Nguyễn Kim Phúc, nguyên giám đốc Sở TN&MT; Nguyễn Thị Thanh Vy, phó chi cục trưởng phụ trách Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT); Võ Ngọc Tuân, chi cục phó Chi cục BVMT kiêm giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường; Phan Thị Kim Oanh, phó phòng Tổng hợp đánh giá tác động môi trường thuộc Chi cục BVMT. Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; đồng thời kiến nghị đình chỉ chức vụ, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với các bị can này. Riêng ông Nguyễn Kim Phúc trước đó đã bị khai trừ đảng, cách chức giám đốc Sở TN&MT tỉnh Phú Yên.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2007 đến 2009, với chức trách là giám đốc Sở TN&MT, giám đốc chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai, môi trường (gọi tắt là chương trình SEMLA) tại Phú Yên, Nguyễn Kim Phúc đã thông đồng với các cán bộ dưới quyền lập chứng từ khống, nâng khống chứng từ thanh toán rút hàng trăm triệu đồng để trục lợi cá nhân. Bước đầu cơ quan điều tra phát hiện tất cả 44 hạng mục của chương trình đều có sai phạm nghiêm trọng về tài chính; trong đó, ông Phúc và các cán bộ dưới quyền đã cố ý làm trái, gây thất thoát hàng tỉ đồng, tham ô gần 600 triệu đồng. Riêng Phúc bỏ túi gần 60 triệu đồng. Còn Nguyễn Thị Thanh Vy, với vai trò là điều phối viên, trưởng nhóm môi trường của chương trình SEMLA, làm chủ nhiệm một đề tài đã thông đồng với các cán bộ khác lập chứng từ khống, giả chữ ký để tham ô hơn 150 triệu đồng. Khi được phân công thực hiện các dự án thuộc chương trình SEMLA, Võ Ngọc Tuân cũng lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng, Phan Thị Kim Oanh trục lợi hơn 60 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, cuối tháng 3, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố sáu bị can đều là cán bộ Sở TN&MT tỉnh Phú Yên cùng về tội tham ô tài sản, trong đó bắt tạm giam ba bị can.

