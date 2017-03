Khởi tố nguyên giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long

Ông Tranh được tại ngoại hầu tra nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ ngày 1-10, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định đình chỉ chức vụ giám đốc của ông Tranh vì liên quan những sai phạm trong việc đấu thầu các công trình do Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Trước đó, công an đã bắt Bùi Hữu Trí (chuyên viên Sở VH-TT&DL) về tội nhận hối lộ, ông Trần Lê Đông (kế toán trưởng Sở VT-TT&DL) tội tham ô tài sản và Phạm Tiến Ngọ (giám đốc DNTN Thành Tiến) về hành vi đưa hối lộ. Trong hai gói thầu có giá trị hơn 20 tỉ đồng tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Trí đã móc nối để chỉ định thầu, đấu thầu ưu đãi và nhận “hoa hồng” 10%, nhận hối lộ hơn 1,5 tỉ đồng. Toàn bộ hồ sơ do giám đốc Tranh ký duyệt. Trí và Đông khai khi thực hiện chỉ định thầu, đấu thầu ưu đãi có xin ý kiến và có chia tiền hoa hồng cho giám đốc Sở.

HÙNG ANH