Khởi tố nguyên phó chi cục trưởng thi hành án dân sự Đà Lạt

(nguyên chấp hành viên, phó chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Đà Lạt, Lâm Đồng) về hành vi ra quyết định trái pháp luật.

Theo đó, bị can Vân được phân công nhiệm vụ thi hành hai bản án dân sự đã có hiệu lực của TAND TP Đà Lạt trong đó có liên quan đến tài sản tại nhà 357 Phan Đình Phùng (phường 2, TP Đà Lạt)… Trong quá trình thực hiện hai bản án nói trên, bị can Vân đã ra quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá tài sản không đủ thành phần tham gia theo đúng quy định pháp luật. Do đó, đã gây thiệt hại cho người phải thi hành án gần 17 tỉ đồng.

THANH TÚ