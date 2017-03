Khởi tố nhóm lâm tặc tấn công lực lượng bảo vệ rừng

Lâm tặc khai thác gỗ trái phép tại Gia Lai. (Nguồn: tintaynguyen.com)

Trước đó, vào khoảng hơn 11 giờ ngày 20/10, hai cán bộ bảo vệ rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa là Trần Bá Dũng và Nguyễn Văn Hồng đang tuần tra, kiếm soát rừng trên lâm phần do công ty quản lý thì phát hiện một nhóm đối tượng đang sử dụng cưa xăng khai thác trái phép cành, nhánh gỗ hương tại tiểu khu 94.



Nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Nghị, Đặng Đức Thọ, Hồ Viết Đức, Trịnh Ngọc Thái đều trú tại thị trấn K’Bang và Nguyễn Văn Hải trú tại thôn 10, xã Đông, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai.



Sau khi phát hiện nhóm đối tượng trên, hai cán bộ Trần Bá Dũng và Nguyễn Văn Hồng đã điện thoại về báo với lãnh đạo công ty xin tăng cường thêm người để phối hợp xử lý nhóm đối tượng khai thác rừng trái phép trên.



Sau đó, công ty đã cử thêm 7 cán bộ bảo vệ rừng đến nơi nhóm đối tượng đang khai thác gỗ trái phép.



Phát hiện lực lượng bảo vệ rừng, đối tượng Nguyễn Thị Tuyết liền cầm cưa xăng bỏ chạy, Nguyễn Văn Nguyên, Trịnh Ngọc Thái, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Văn Quyết và Hồ Viết Đức tấn công lực lượng bảo vệ rừng.



Thấy nhóm đối tượng quá hung hăng, lực lượng bảo vệ rừng đã bắn một phát đạn hơi cay về phía các đối tượng và dùng bình xịt hơi cay chống lại nhóm đối tượng.



Hai bên giằng co một lúc thì nhóm đối tượng của Nguyễn Văn Nguyên bỏ chạy vào rừng. Một số cán bộ của công ty bị thương nhẹ và xuống con suối gần đó để nghỉ.



Trong lúc các cán bộ quản lý, bảo vệ rừng của Công ty lâm nghiệp Krông Pa đang ngồi nghỉ tại con suối thì nhóm đối tượng bắt gặp. Các đối tượng này đã nhặt đá ném tới tấp vào lực lượng bảo vệ rừng làm anh Nguyễn Thành Vinh phải nhập viện với vết thương khâu 12 mũi ở đầu, anh Lê Thành Công cũng bị khâu 5 mũi ở đầu, anh Bùi Cao Đỉnh bị gãy xương bàn hai ngón tay phải, bị thương ở bàn tay trái phải khâu 2 mũi. Một số cán bộ khác đều bị thương nhẹ.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện K’Bang đã tiến hành truy bắt các đối tượng. Hiện một số đối tượng đang lẩn trốn.



Công an huyện K’Bang kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.

Theo Quang Thái (TTXVN)