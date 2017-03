Khởi tố nhóm tài xế trộm mủ cao su

(PL)- Ngày 27-10, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản đồng thời chuyển giao cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra theo thẩm quyền.

Các bị can trong vụ án bị khởi tố gồm Hà Văn Thái, Nguyễn Cửu Đức và Trương Hùng Phương (cùng quê Lâm Đồng). Trước đó, rạng sáng 20-10, Công an thị xã Dĩ An phát hiện, bắt quả tang nhóm tài xế do Phương cầm đầu đang “rút ruột” hai container (loại 20 feet, chứa 582 kiện mủ cao su) để lấy gần một nửa hàng hóa (trị giá trên 1 tỉ đồng). Tại cơ quan điều tra, Phương khai do chạy xe container cho Công ty Tân Cảng (TP.HCM) nên biết đường đi lại của những xe chở hàng hóa đến làm thủ tục hải quan. Sau đó, Phương gặp Thái (tài xế container, chuyên chở mủ cao su cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Dương) bàn bạc, tìm cách lấy trộm mủ cao su và Thái đồng ý. Công an đang kiểm tra hàng mủ cao su tang vật. Ảnh: XL Ngày 20-10, Thái chở mủ cao su về Tân Cảng và bảo Phương tìm chỗ vắng để lấy hàng. Phương điều Thái đưa xe đến bãi đất trống thuộc Tân Hòa (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) rồi kêu năm dồng bọn (chưa rõ thân nhân, lai lịch) phá niêm container lấy đi khoảng hơn 200 kiện mủ cao su. Trong lúc Phương huy động xe cẩu đến cẩu mủ trong container ra thì bị công an bắt giữ. XUÂN LƯƠNG