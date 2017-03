Khởi tố nhóm trộm để kiếm tiền “đập đá”

Trần Bá Tuấn (Tèo Anh), Võ Minh Khánh (Cào Cào), Nguyễn Thành Tuấn (Owen), Đỗ Trí Cường (Cường “Ba Điền”), Huỳnh Tuấn Anh, Trần Thanh Tân (Bia), Nguyễn Hoàng Anh (Út Hiền) và Võ Minh Tuấn (Tuấn “dù”) về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, nhóm đạo chích này bị trinh sát hình sự Công an huyện Nhà Bè phát hiện có biểu hiện chuẩn bị phạm tội nên tiến hành bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, cả nhóm thừa nhận từ tháng 4-2011 đến khi bị bắt đã gây ra bốn vụ trộm tài sản tại địa bàn huyện Nhà Bè.

Các lần gây án đều do Tuấn (Tèo Anh) cầm đầu. Tài sản trộm được Tuấn đem bán lấy tiền mua ma túy đá về cho nhóm sử dụng và ăn chơi. Cơ quan công an nhận định dù Tuấn, Khánh, An ở thời điểm gây án chưa đủ 18 tuổi (cả ba đều sinh năm 1995) nhưng phạm tội có tổ chức nên đã bị tạm giam để điều tra. Riêng Trần Thanh Tân (15 tuổi) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được gia đình bảo lãnh chờ xử lý sau.

