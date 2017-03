Khởi tố nữ giám đốc vụ lừa nhập lúa mì 200 tỉ đồng

Ngày 1-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Hoàng Thị Lệ Quyên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Xuất nhập khẩu Trang Việt (có trụ sở tại Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo của các nạn nhân, bà Quyên là Giám đốc Công ty Trang Việt và Công ty Khải Thịnh Phát (quận 2, TP.HCM) chuyên kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng nông sản, cao su. Bà Quyên kêu gọi các doanh nghiệp hùn vốn kinh doanh và hứa hẹn cho đối tác hưởng nhiều lợi ích như độc quyền cung cấp mỡ cá, làm đại lý thu mua cao su phía Campuchia ở Mộc Bài.

Đến đâu, bà giám đốc này cũng khoe quen biết nhiều cán bộ cấp cao, doanh nhân tầm cỡ. Đồng thời tự giới thiệu về mình “tôi có nhiều đất đai, bất động sản trị giá vài trăm tỉ đồng. Mỗi tháng tôi kiếm được vài tỉ đồng thì trích vài trăm triệu đồng làm từ thiện, xây chùa, nuôi trẻ mồ côi”.

Hợp đồng “ma” nhập khẩu lúa mì và giấy nhận nợ của Hoàng Thị Lệ Quyên.

Bà ĐTL, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ PM (quận 11, TP.HCM) kể: “Tháng 8-2010, bà Quyên nói với tôi là bà hùn 80 tỉ đồng để nhập khẩu lô hàng lúa mì từ Argentina trị giá 200 tỉ đồng để bán cho một công ty ở VN. Đến thời điểm tàu lúa mì sắp cập cảng mà còn thiếu 30 tỉ đồng, bà muốn tôi góp vốn sẽ chia lời rất cao. Bà Quyên còn hứa sẽ cho tôi 4 ha đất dọc quốc lộ 51 nếu tôi tham gia”.

Cả tin, bà L. đã bán tháo, bán đổ một số tài sản để đưa cho bà Quyên gần 15 tỉ đồng. Chờ hoài không thấy tàu lúa mì cập cảng, bà L. mới biết mình bị lừa.

Bà L. bức xúc: “Qua tìm hiểu tôi còn được biết bà Quyên bị công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam ba tháng để điều tra hành vi lừa đảo. Đến tháng 3-2010, bà được tại ngoại chờ tòa xét xử thì lại tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ của tôi”.

Ngày 3-7, Thượng tá Phạm Duy Khang, Phó Trưởng Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết đã khởi tố, bắt giam Phạm Thị Thu Tứ (ngụ đường Lê Lợi, thị xã La Gi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gần 20 người ở thị xã La Gi và TP Phan Thiết gửi đơn đến công an tố cáo bà Tứ chiếm đoạt của họ gần 10 tỉ đồng. Theo những người tố cáo, bà Tứ vay để đáo nợ ngân hàng và cho người khác vay lại hưởng chênh lệch. Trong đó có người cho vay với lãi suất 40 triệu đồng/tháng/1 tỉ đồng để bà cho vay lại 60 triệu đồng/tháng/1 tỉ đồng. Trưa 16-5, bà Tứ nói: “Vào TP.HCM chữa bệnh” và sau đó trở về tuyên bố vỡ nợ. PN

