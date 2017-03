Khởi tố ông Cù Huy Hà Vũ về hành vi tuyên truyền chống nhà nước

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp ông Vũ. Sau đó, VKSND Tối cao đã chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Như đã thông tin, đêm 4-11, ông Vũ bị kiểm tra hành chính khi đang ở TP.HCM. Kiểm tra máy tính cá nhân của ông Vũ cũng như khám xét nhà riêng ông Vũ tại Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước...

T.TÚ