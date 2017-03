Khởi tố phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên và năm cán bộ khác

(PL)- Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố thêm sáu bị can liên quan đến chuyên án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất tại TP Long Xuyên (An Giang).

Trong đó, có ba bị can được tại ngoại gồm ông Huỳnh Giang Sơn (ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên), ông Nguyễn Thành Tâm (ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên, bí thư Đảng ủy phường Mỹ Phước, nguyên trưởng Phòng Quản lý đô thị, trưởng Ban Quản lý Dự án các khu dân cư TP Long Xuyên) và ông Lâm Văn Thiệu (nguyên trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Long Xuyên). Ba bị can còn lại bị bắt tạm giam bốn tháng gồm Phạm Xuân Gia (ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Long Xuyên, bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND phường Mỹ Quý), Nguyễn Văn Chí (đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị TP Long Xuyên, nguyên chủ tịch UBND phường Mỹ Quý) và Nguyễn Thị Tư (nguyên trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, chánh Thanh tra TP Long Xuyên, bí thư Đảng ủy phường Bình Khánh). Như vậy, liên quan chuyên án trên, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố, cho tại ngoại và bắt tạm giam tổng cộng 16 cán bộ ở Long Xuyên và một chủ doanh nghiệp. VĨNH SƠN