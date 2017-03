Khởi tố phó giám đốc sở gây tai nạn chết người

(PL)- Ngày 4-7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Mai Nam Dương (nguyên phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng) về tội vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ.

Chiều 22-5, ông Mai Nam Dương lái xe ô tô loại bảy chỗ chạy từ đường Lê Hồng Phong đến ngã ba Trần Phú (Đà Lạt) với tốc độ cao rồi tông liên tiếp ba xe máy đang lưu thông trên đường khiến ông Trương Văn Hiến chết tại chỗ và ba người khác bị thương rất nặng. Ông Dương đã uống rượu bia trước khi lái xe. CAO DIÊN