Khởi tố phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

Theo công an, bị can Ngọ có liên quan đến việc bán chỉ định ba ngôi nhà số 279, 281 và 283 Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Phú Yên với giá chỉ hơn 8 tỉ đồng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Tại thời điểm bán ba ngôi nhà, giá thị trường cao hơn gấp ba lần. Bị can Ngọ còn liên quan đến việc tham mưu chi hỗ trợ tiền sử dụng đất và cấp đất sai quy định của nhà nước cho 11 hộ dân đang sống tại ba căn nhà nói trên. Trước đó, ngày 13-1, bị can Lê Văn Lợi, nguyên phó phòng Quản lý công sản - Sở Tài chính tỉnh Phú Yên cũng bị bắt vì liên quan đến việc bán chỉ định ba căn nhà nêu trên…

Tháng 8-2009, UBND tỉnh Phú Yên quyết định bán ba căn nhà thì bị dư luận phản ứng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên kết luận việc bán ba ngôi nhà này theo hình thức chỉ định là trái với quy định của nhà nước và yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên thu hồi, hủy bỏ quyết định bán nhà.

T.PHÚC