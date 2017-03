Khởi tố sinh viên dùng đá cướp tiệm vàng

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 15-9, Phương mượn xe máy của bạn gái rồi đi nhặt thêm một cục đá đến tiệm vàng Ngọc Hồng. Lợi dụng lúc chủ tiệm xem tivi, Phương dùng đá đập bể tủ kính và lấy đi hơn 10 lắc vàng (trị giá hơn 170 triệu đồng) đang trưng bày.

Công an quận Thanh Khê cùng Phòng PC45 (Công an TP Đà Nẵng) đã triển khai lực lượng truy tìm kẻ cướp. Sau hơn 13 giờ truy xét, công an đã bắt được Phương đang đưa số vàng cướp được đi tiêu thụ.

L.THỦY