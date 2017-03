Khởi tố, tạm giam 9 bị can

9 đối tượng bị cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh khởi tố bị can, bắt tạm giam là Nguyễn Đức Vịnh, SN 1991; Nguyễn Khắc Kiên, SN 1991; Nguyễn Đức Hiếu, SN 1987; Nguyễn Khắc Cường, SN 1989; Nguyễn Xuân Hoàng, SN 1989; Lê Hải Nam, SN 1989; Nguyễn Doãn Quang, SN 1988; Nguyễn Đức Vĩnh, SN 1989 và Ngô Huy Đoàn, SN 1990, đều trú tại thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh. Trong số 9 đối tượng trên, Nguyễn Đức Vịnh bị cơ quan điều tra khởi tố với 2 tội danh trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Các đối tượng còn lại bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, 20h ngày 27-11-2009, Công an huyện Đông Anh nhận tin báo tại tổ 26, thị trấn Đông Anh xảy ra vụ trộm cắp chó. Bị nhân dân phát hiện, truy đuổi, đối tượng trộm cắp đã sử dụng hung khí tấn công và kéo đồng bọn đến nhà người bị hại đập phá tài sản. Công an huyện Đông Anh đã cử lực lượng tới ngay hiện trường, bắt giữ một số đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định 19h40 ngày 27-11, Nguyễn Đức Vịnh dùng xe máy chở Nguyễn Khắc Kiên dùng thòng lọng đi lang thang ở khu vực thị trấn Đông Anh để bắt trộm chó. Chúng đã trộm cắp được con chó (trị giá 2,8 triệu đồng) của nhà anh Lê Trung Hiếu, ở tổ 26, thị trấn Đông Anh, rồi bỏ chạy về khu Công ty Nồi hơi Đông Anh. Phát hiện bọn trộm, anh Lê Trung Hiếu dùng xe máy đuổi theo và bị chúng dùng gậy, gạch tấn công lại, đành phải bỏ chạy.

Sau đó, Vịnh, Kiên cùng một số đối tượng khác trong đó có Nguyễn Đức Vĩnh, quay lại tổ 26, thị trấn Đông Anh dùng gạch đá ném vào nhà anh Lê Trung Hiếu, làm hư hỏng tài sản rồi bỏ chạy. 20 phút sau, chúng cùng với Nguyễn Xuân Hoàng và Nguyễn Khắc Cường tiếp tục quay lại nhà anh Lê Trung Hiếu để gây rối.

Bị Công an và dân phòng thị trấn Đông Anh truy đuổi, các đối tượng đã bỏ chạy. Ngay sau đó, một đối tượng trong nhóm đã bị lực lượng công an và dân phòng thị trấn Đông Anh bắt giữ tại cánh đồng gần khu Công ty Nồi hơi Đông Anh.

Thấy đồng bọn bị bắt và chiếc xe máy bị lực lượng công an thu giữ, Vịnh, Kiên đã gọi thêm Nguyễn Đức Hiếu, Lê Hải Nam, Nguyễn Doãn Quang, Ngô Huy Đoàn và một số đối tượng khác đi giải cứu và đánh tháo xe máy về.

Chúng đã tụ tập được khoảng 20 đối tượng, kéo đến trước cổng nhà anh Lê Trung Hiếu dùng gạch, dao tấn công những người có mặt trong nhà. Tuy được lực lượng công an và dân phòng thị trấn Đông Anh yêu cầu chấm dứt những hành vi côn đồ quá khích, nhưng chúng không chấp hành và dùng gạch, dao tấn công lại những chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ, đập phá xe ôtô của anh Lê Trung Hiếu cùng nhiều tài sản khác.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng này đã kéo đến trụ sở Công an thị trấn Đông Anh định tiếp tục gây rối và giải cứu đồng bọn nhưng đã bị Công an huyện Đông Anh giải tán và kiên quyết bắt giữ một số đối tượng quá khích. Qua phân loại, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh quyết định khởi tố tạm giam 9 đối tượng nêu trên về các hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

