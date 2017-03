Khởi tố, tạm giam hai giám đốc công ty

Khoảng 10 giờ sáng 24-10, tại TP Vũng Tàu, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) - Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam các ông Vũ Văn Đảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt-Séc và Đinh Văn Quyết, Giám đốc Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina. Hai bị can trên bị khởi tố về tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn (Điều 214 Bộ luật Hình sự).

PC44 Công an TP.HCM đã khám xét nơi làm việc (trụ sở Công ty Việt-Séc, đường số 5 KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) và nhà riêng (hẻm 97 đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu) của ông Đảo. Tới khoảng 12 giờ trưa, ông Đảo và ông Quyết được di lý về TP.HCM.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, tối 2-8, canô H29-BP chở 30 người (gồm thuyền trưởng Phạm Duy Phúc, thợ máy Nguyễn Văn Dương và 28 công nhân Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép dầu khí VN - PV PIPE) đi từ Tiền Giang về Vũng Tàu đã gặp nạn trên vùng biển Cần Giờ.

Khoảng 11 giờ trưa 24-10, sau khi khám xét tại trụ sở Công ty Việt-Séc, ông Vũ Văn Đảo được công an đưa lên xe để về khám xét tại nhà riêng. Ảnh: LT

Theo cơ quan điều tra, hai canô liên quan đến vụ tai nạn là H790-HQ và H29-BP được Công ty Việt-Séc sản xuất đầu năm 2013. Đến tháng 7, đơn vị sử dụng là Bộ đội biên phòng BR-VT giao lại cả hai canô cho Công ty Việt-Séc sửa chữa.

Đầu tháng 8, Nhà máy sản xuất ống thép của PV PIPE có nhu cầu đưa công nhân từ Tiền Giang về Vũng Tàu nghỉ dưỡng. Ông Đảo và ông Quyết đã trực tiếp điều hai canô trên cùng một tàu khác xuống Tiền Giang đón các công nhân. Đến 18 giờ, canô H29-BP do thuyền trưởng Phạm Duy Phúc điều khiển (thợ máy là Nguyễn Văn Dương) chở 28 công nhân rời cảng Hiệp Phước, Tiền Giang về Vũng Tàu. Khoảng 19 giờ, canô lật úp khiến thuyền trưởng Phạm Duy Phúc cùng tám công nhân PV PIPE tử vong.

Cơ quan điều tra xác định ông Vũ Văn Đảo đã tự ý cho mượn canô H29-BP để chở khách dù phương tiện này đang được sửa chữa, không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Còn ông Đinh Văn Quyết có trách nhiệm lớn khi đã điều động thuyền trưởng Phạm Duy Phúc lái canô H29-BP, bởi ông Phúc dù có bằng lái tàu thủy lớn nhưng lại không có bằng lái canô. Ngoài ra, canô bị nạn chỉ có khả năng chở 12 người nhưng thực tế đã chở đến 30 người. Canô này chỉ được chạy tuần tra trên sông, vịnh nhưng vẫn được dùng để chở khách vượt khoảng 60 km đường biển trong đêm tối, thời tiết sóng to gió lớn, dẫn tới thảm nạn.

Điều 214. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn 1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông đường thủy mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy rõ ràng không bảo đảm an toàn gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù 1-3 năm. 2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 3-10 năm. 3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù 7-15 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

T.KHÁNH - A.NHÂN - T.KHUÊ