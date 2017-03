Khởi tố tám “nữ quái” giấu ma túy trong “vùng kín”

Ngô Thị Khanh, Ngô Thị Thuật, Lê Thị Hoan, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Hòa và Vũ Đình Trường (cùng ngụ Bắc Giang) để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 10-11, Trường lái xe chở tám “nữ quái” từ Hòa Bình về tới trạm thu phí quốc lộ 5 đã bị lực lượng công an kiểm tra. Khám xét tám “nữ quái”, công an thu giữ bốn bánh heroin được chia nhỏ giấu trong “vùng kín”. Theo điều tra, đường dây buôn ma túy này do Nguyễn Thị Thu cầm đầu, chuyên đưa heroin từ Hòa Bình về Hải Phòng tiêu thụ bằng thủ đoạn trên.

Cùng ngày, Công an TP Hải Phòng đã thưởng nóng 15 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47).

H.HOÀNG