Khởi tố thêm 13 bị can trong đường dây cá độ bạc tỉ

(PL)- Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - PC45 (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 bị can liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet hàng trăm tỉ đồng.

Các bị can gồm: Võ Văn Lộc, Võ Văn Lợi, Huỳnh Mai Hữu Vỹ, Nguyễn Văn Quang (cùng trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. Chín bị can khác ở TP. Đà Nẵng về tội đánh bạc. Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, cuối năm 2012, PC45 đã xác lập chuyên án triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Bước đầu, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 11 người về tội tổ chức đánh bạc. Trong đó có nhiều “ông trùm” như Nguyễn Văn Vinh, Lương Thị Anh Đào và Trần Đình Tuấn (cùng trú quận Sơn Trà)… L.THỦY