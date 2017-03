Khởi tố thêm ba bị can làm giả chứng thư ngân hàng

(PL)- Ngày 4-3, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết qua mở rộng điều tra vụ án làm giả chứng thư ngân hàng xảy ra trên địa bàn TP.HCM, công an đã khởi tố thêm ba bị can gồm

Nguyễn Thị Kim Bình (giám đốc Công ty Hoàn Thành), Nguyễn Hữu Phúc (ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12), Lê Ngọc Quý (giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quý Trường An) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cụ thể, năm 2010, Bình móc nối với một cán bộ Chi nhánh Bạch Đằng, Ngân hàng TMCP Gia Định để làm giả chứng thư bảo lãnh trị giá 18 tỉ đồng cho một cá nhân. Bình được hưởng lợi 200 triệu đồng. Phúc cũng móc nối với người khác để làm giả hai chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng HSBC với số tiền 27 tỉ đồng và còn tham gia làm giả giấy chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Gia Định, hưởng lợi 300 triệu đồng. Quý cũng đã làm giả hai chứng thư bảo lãnh Ngân hàng HSBC trị giá 60 tỉ đồng cho nguyên TGĐ Công ty Cổ phần Vạn Gia Phát, được chia lợi 350 triệu đồng. Đến nay, trong vụ án này, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 16 bị can về các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 10 bị can bị bắt tạm giam và sáu bị can được tại ngoại. THANH TÚ