Khởi tố thêm ba cán bộ bán titan tang vật

Đã khởi tố thêm ba cán bộ xã Tân Hải gồm: Hồ Thanh Triều (nguyên trưởng công an xã), Nguyễn Đức Hùng (công an viên) và Huỳnh Văn Thông (dân phòng) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Cả ba bị can này đều được tại ngoại hầu tra.

Trước đó Công an thị xã La Gi đã khởi tố bốn cán bộ xã Tân Hải cùng với tội danh trên. Trong đó, có ba người bị bắt tạm giam gồm: Đặng Quốc Trị (phó chủ tịch xã); Trần Đức Khánh, Phạm Ngọc Phụng (đều là phó công an xã). Riêng Nguyễn Xuân Vinh, cán bộ địa chính - xây dựng được cho tại ngoại.

Như tin đã đưa, lợi dụng chức vụ được giao, các cán bộ trên đã thông đồng bán khoảng bảy tấn titan là tang vật thu được khi truy quét các điểm khai thác titan “thổ phỉ”, chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng. Vụ việc bị phát hiện khi Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận dừng hai xe tải trên để kiểm tra nguồn gốc khoáng sản. Lúc đầu khi làm việc với cơ quan điều tra, các cán bộ trên đều cho rằng số titan trên bị trộm sau đó còn cho rằng mình bị “gài bẫy”.

PHƯƠNG NAM