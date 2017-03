Khởi tố thêm một bị can đập phá trụ sở xã

Trước đó, ngày 28-8, PC45 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Định về tội gây rối trật tự công cộng, Đặng Văn Quang và Đặng Văn Toàn (cùng trú xã Yên Lộc) về tội bắt giữ người trái pháp luật và tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, lực lượng chức năng đến hiện trường yêu cầu Định và em trai là Đặng Văn Công dừng việc đào múc đất trái phép nhưng cả hai đã dùng đất đá, gậy gộc tấn công lại. Ngày 14-8, Công an huyện Can Lộc khởi tố bị can và bắt tạm giam Công về tội chống người thi hành công vụ. Đêm 14-8, Định cầm đầu kích động, lôi kéo hàng trăm người dân đến bao vây, đập phá trụ sở UBND xã Yên Lộc, bắt giữ và đánh trọng thương một số cán bộ.

ĐẮC LAM