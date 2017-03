Khởi tố thư ký tòa tống tiền bị can

Đầu tháng 7-2011, TAND huyện Chư Jút quyết định đưa vụ án đánh bạc ra xét xử với tổng số 11 bị can nhưng sau đó hoãn phiên tòa. Nguyễn Trung Xô, được phân công làm thư ký vụ án, đã liên hệ với bị can Đinh Văn Lương, dọa phải đưa 15 triệu đồng mới được hưởng án treo nếu không sẽ bị tù giam. Lương đến nhà Xô trình bày hoàn cảnh và được bớt 3 triệu đồng, sau đó tố cáo vụ việc với cơ quan chức năng. Khi Xô vừa nhận phong bì tiền của Lương thì lực lượng công an bắt quả tang.

HẢI NAM