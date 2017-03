Khởi tố thủ quỹ xã khai khống để tham ô

(PL)- Ngày 24-10, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hợi (cán bộ thủ quỹ xã Thanh Chi) về tội tham ô tài sản.

Theo kết luận điều tra, bà Hợi cùng một số cán bộ trong ban chi trả chế độ bảo trợ xã hội cho người khuyết tật ở xã Thanh Chi đã khai khống danh sách nhằm rút tiền Nhà nước. Cụ thể từ tháng 1-2007 đến tháng 7-2011, bà Hợi đã lập khống hồ sơ mang tên Nguyễn Thị Nhị (81 tuổi) để nhận hơn 7 triệu đồng. Tuy nhiên, ở xã Thanh Chi không có người khuyết tật mang tên trên. Trước đó, tháng 4-2013, Huyện ủy Thanh Chương đã miễn nhiệm chức danh bí thư Đảng ủy xã Thanh Chi đối với ông Phùng Văn Điền, UBND huyện Thanh Chương cách chức chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Duy Ngọc và cho ông Trần Đình Nhuận (cán bộ chính sách xã) nghỉ việc. Các cán bộ trên có nhiều sai phạm như: Có 37 cụ già qua đời đã nhiều năm nhưng vẫn báo cáo là còn sống để lấy tiền trợ cấp, có ba trường hợp bị khai tử khi còn sống để trục lợi tiền mai táng phí; nâng tuổi cho tám người để nhận tiền trợ cấp người cao tuổi… Đ.LAM