Khởi tố thượng úy công an lừa đảo

“Huyện ủy đã có quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với Thượng úy Lê Minh Tráng - cán bộ trinh sát Đội An ninh, Công an huyện Long Mỹ. Ngành công an cũng đã tước danh hiệu CAND đối với Thượng úy Tráng”. Ông Tráng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 7 đến tháng 10-2011, ông Tráng đã nhận hồ sơ và tiền của 19 người để chạy việc vào ngành công an, vào Trường ĐH Cảnh sát… Mỗi bộ hồ sơ, ông Tráng nhận 25-70 triệu đồng và tổng cộng đã nhận 840 triệu đồng nhưng chỉ chạy được cho một người. Theo ông Tâm, cho đến nay chưa có cán bộ nào của huyện dính líu tới vụ án này.

GIA TUỆ