Khởi tố tổng giám đốc tài chính Tập đoàn Vinashin

(nguyên ủy viên HĐQT, tổng giám đốc tài chính Tập đoàn Vinashin) và Trịnh Thị Hậu (nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tài chính Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - VFC) về hành vi cố ý làm trái các quy định quản lý kinh tế của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam bị can Hậu. Riêng bị can Tùng hiện đang chữa bệnh tại Úc nên cơ quan chức năng sẽ xử lý sau.

Theo đó, trong thời gian bị can Tùng giữ cương vị tổng giám đốc Công ty VFC, đã cùng bị can Hậu, thời điểm đó là phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng của VFC, thực hiện giải ngân trái quy định một số khoản vay tổng giá trị trên 60 tỉ đồng. Trong số này có khoản tiền hàng chục tỉ đồng liên quan đến Đỗ Đình Côn, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh (thuộc Tập đoàn Vinashin), hiện đã bị bắt giam. Số tiền này theo kế hoạch ban đầu là mua thép nhưng Côn đã sử dụng vào mục đích khác. Liên quan đến vụ án này, đến nay Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam tám bị can, truy nã một bị can đã bỏ trốn là Giang Kim Đạt, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin.

THANH TÚ