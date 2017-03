Khởi tố Trí “què”, đàn em Sáu “Thế”

(PL)- Ngày 26-9, VKSND thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Minh Trí (tự Trí “què”, ngụ phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) về tội không tố giác tội phạm.

Trí “què” là đàn em thân tín của Sáu “Thế” và biết rõ hành vi tội phạm của Sáu “Thế”, đặc biệt là vụ bắt cóc anh Trần Văn Tiến (chủ tiệm cửa hàng Internet Tân Tiến nằm trong khu ĐH Quốc gia, thị xã Dĩ An) để đòi nợ. Tiến có lấy mạng cá độ bóng đá của Sáu “Thế” để tổ chức cá độ. Sau đó thua độ và phải ghi nợ hàng trăm triệu đồng. Do không khả năng trả nợ, sợ bị Sáu “Thế” thanh toán nên Tiến âm thầm sang tiệm rồi trốn lên TP.HCM. Ngay sau khi bắt Trí “què”, Công an thị xã Dĩ An đã thu giữ một xe ô tô Camry (biển số 56P-8263) 107 triệu đồng, 500 USD và một số giấy vay nợ khoảng 400 triệu đồng của người dân tại Đồng Nai. Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin về việc Sáu “Thế” (tên thật là Nguyễn Hùng Phương, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) cùng tám đàn em bị Công an thị xã Dĩ An bắt giữ về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và không tố giác tội phạm. Sáu “Thế” là một trùm giang hồ vùng giáp ranh, chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê, đâm thuê chém mướn, tổ chức cá độ đá banh… Băng nhóm này là nỗi khiếp sợ của tất cả con nợ nào lỡ vướng vào nợ nần hoặc cá độ bóng đá với chúng. XUÂN LƯƠNG