Khởi tố trưởng công an xã và ba giám đốc đánh bạc

(PL)- Sáng 7-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Nguyễn Văn Thanh (đại úy, trưởng Công an xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài).

Đỗ Văn Tích (chủ DNTN Hồng Phúc), Đặng Bá Tám (giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương), Nguyễn Văn Dũng (giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Ngoại thương) cùng ngụ thị xã Đồng Xoài về tội đánh bạc. Trước đó, ngày 6-8, Công an tỉnh Bình Phước đã tước quân tịch đối với Đại úy Thanh và loại khỏi ngành. Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 20 giờ tối 27-7, bốn đối tượng trên đang tổ chức đánh bài phỏm ăn tiền tại một căn nhà trên đường Phú Riềng Đỏ (phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài) thì bị các trinh sát Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang. Số tiền tang vật trên chiếu bạc bị thu giữ hơn 7,5 triệu đồng. H.NHI