Khởi tố Việt kiều tông CSGT Đồng Nai rồi bỏ chạy

(PL)- Ngày 16-5, nguồn tin từ VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hùng (Việt kiều Mỹ), ngụ xã Trà Cổ, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) về tội chống người thi hành công vụ.

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 30-4, sau một chầu nhậu, ông Hùng chạy chiếc ô tô bán tải trên QL20 hướng về Đà Lạt vi phạm tốc độ, bị CSGT Đồng Nai ra hiệu lệnh dừng xe. Ông Hùng không dừng xe mà còn tông ô tô vào CSGT làm vị này bị thương nhẹ rồi bỏ chạy. Vị CSGT dùng xe mô tô tuần tra đuổi bắt, đồng thời báo cho một tổ tuần tra khác phối hợp dừng chiếc ô tô trên. Nhận tin báo, một CSGT khác đang làm nhiệm vụ gần đó ra hiệu lệnh dừng xe nhưng ông Hùng không chấp hành. Người này dùng xe ô tô tuần tra truy đuổi và nhờ người quen dùng một xe ô tô chắn ngang QL20, điện báo cho Công an huyện Định Quán đề nghị hỗ trợ, báo cho trạm thu phí gần đó hạ barie...

Khi phát hiện xe ô tô chặn ngang đường, ông Hùng đã điều khiển xe tông trực diện khiến chiếc xe trên quay ngang. Lúc này, ô tô của CSGT vượt lên trước, ép xe của ông Hùng vào lề. Khi xe bị ép vào lề, ông Hùng cho xe lùi lại, tông vào xe mô tô do vị CSGT điều khiển khiến vị này ngã ra đường. Công an đã phải nổ súng cảnh cáo cùng lúc lực lượng Công an huyện Định Quán tiếp ứng có mặt mới dừng hẳn chiếc xe “điên” trên.

Năm 2011, ông Hùng từng “đua” với CSGT TP.HCM từ quận 7 về đến Thủ Đức, tông gãy barie ở Trạm thu phí xa lộ Hà Nội. Ông chỉ thúc thủ khi bị kẹt xe ở ngã ba Tân Vạn…

Ông Hùng hiện đang được tại ngoại điều tra.

Công an TP Kon Tum cũng vừa khởi tố bị can, tạm giam hai tháng đối với tài xế Trần Đình Bảo (ngụ huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) về tội chống người thi hành công vụ.

Sáng 13-5, khi bị dừng xe kiểm tra vì chở bùn cát gây ô nhiễm môi trường, tài xế Bảo cho xe đâm thẳng vào một CSGT TP Kon Tum, buộc CSGT này phải nhảy lên đầu xe, bám vào cần gạt nước thoát chết. Sau đó lái xe Bảo tiếp tục cho xe chạy lạng lách hơn 1 km, khi vị CSGT tiếp cận cabin thì Bảo dùng cục sắt đánh vào chân người cảnh sát. Ngay sau khi bị khống chế, kết quả thử nồng độ cồn trong máu tài xế Bảo vượt mức cho phép.

