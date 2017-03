Khởi tố vợ chủ tịch xã chém cô hiệu trưởng

Hiện bị can Lễ được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra ban đầu, nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với cô Cao Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Sơn Nguyên, sáng 23-6, bà Lễ giật dao phay của một sạp hàng thịt chém cô Tuyết ngay giữa chợ Sơn Nguyên. Kết quả giám định cho thấy cô Tuyết bị thương tích 27%. Theo cơ quan công an, trước đó bà Lễ đã nhiều lần đánh ghen cô Tuyết.

T.LỘC