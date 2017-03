Khởi tố vụ án đánh lãnh đạo xã để đòi thả bị can

Như đã đưa tin, ngày 14-8, Công an huyện Can Lộc khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Công (trú xóm Tràng Sơn, xã Yên Lộc) về tội chống người thi hành công vụ thì mẹ Công cùng một số người thân kéo lên xã lớn tiếng đòi thả Công. Đêm 14-8, người thân của Công kích động, lôi kéo hàng trăm người đến bao vây trụ sở UBND xã Yên Lộc, cắt điện lưới của cả xã rồi đập phá, giam lỏng cán bộ. Sau khi đánh trọng thương nhiều cán bộ, đến 4 giờ sáng 15-8, nhóm người trên mới rút về. Theo Công an huyện Can Lộc, Công là đối tượng đã có nhiều tiền sự.

Chiều 16-8, Đại tá Phạm Ngọc Thạch, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Chúng tôi đang thu thập chứng cứ, triệu tập những đối tượng đứng đầu lên cơ quan công an để phục vụ điều tra về tội danh gây rối trật tự công cộng và tội bắt giữ người trái pháp luật”. Sáng cùng ngày, đại diện Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho ông Nguyễn Huy Quế, Chủ tịch UBND xã và ông Dương Chí Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lộc, bị đánh, bị chém trọng thương cùng những cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Can Lộc bị thương khi làm nhiệm vụ.

ĐẮC LAM